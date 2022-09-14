Сестры начали продавать косметику и заработали миллионы рублей за четыре дня

Сестры Кия и Вайлет Роджерс разбогатели на продаже средств для ухода за губами

Жительницы Австралии основали собственный бренд косметики и неожиданно разбогатели. Историю их успеха приводит Daily Mail.

Сестры Кия и Вайлет Роджерс создали набор для ухода за губами Lash Rehab's Lip Kit, включающий в себя масло и блеск-плампер, обогащенные минералами и витамином E для увлажнения губ. Отмечается, что стоимость средств, которые на данный момент полностью распроданы на сайте бренда, составляет 44 доллара (2629 рублей).

По словам бизнесвумен, им удалось реализовать две тысячи единиц товара, тем самым заработав 46 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей) всего за четыре дня после запуска продаж. На данный момент покупатели могут оформить предзаказ на продукцию марки, в линейке которой также представлено средство для роста ресниц.

В апреле американка Аксаила Энквариус начала продавать свою поношенную одежду онлайн и неожиданно разбогатела на несколько миллионов рублей. Школьница пояснила, что хотела помочь матери собрать средства на оплату обучения в колледже, поэтому решила продавать предметы своего гардероба на онлайн-платформе Depop. «Я чувствую, что таким образом могу отдать долг матери и поблагодарить ее за все, что она для меня сделала», — пояснила она.