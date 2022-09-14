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На развитие молодежной политики в регионах России направят 10 миллиардов рублей

Росмолодежь распределит между российскими регионами 10 млрд рублей на конкурсной основе

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в 2023 и 2024 годах распределит между российскими регионами 10 миллиардов рублей на конкурсной основе. Как уточняется в имеющемся в распоряжении «Ленты.ру» пресс-релизе, конкурс «Регион для молодых» поможет сформировать в стране комфортную комплексную молодежную инфраструктуру, улучшить условия для развития и самореализации соотечественников, а также уменьшить отток молодежи из регионов за счет повышения их востребованности.

В рамках конкурса субъекты будут представлять и защищать свои программы развития молодежной политики. Подать заявку регионы смогут дважды, при этом разрешается участвовать с несколькими объектами инфраструктуры. Согласно документу, прием заявок будет продолжаться до 7 октября.

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При участии в конкурсе субъекты должны учесть ряд условий: в частности, важно предлагать разные форматы работы и темы, выстроив программы так, чтобы в них были вовлечены все участники экосистемы молодежной политики. Кроме того, необходимо соблюсти баланс сметы, при котором одна половина общего объема финансирования будет приходиться на инфраструктурный блок, а другая половина — на содержательный.

Полученные регионами средства авторы инициативы предлагают направить на организацию работы с молодыми россиянами на местах, а именно — на создание системы непрерывного сопровождения и поддержки таких соотечественников, на разработку новых интересных форматов, проектов, программ, сервисов и услуг, а также на повышение уровня компетенций профильных специалистов.

Рассказывая о проекте, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева назвала его существенным рывком для всей сферы молодежной политики и отличной зоной роста для регионов. «Субъекты занимают одну из важнейших ролей в нашей экосистеме: именно на этом уровне мы можем дотянуться до каждого молодого человека, и важно, чтобы это касание было комплексным, актуальным, понятным для молодежи», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели создать образовательную программу для членов молодежного парламента.

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Варвара Кошечкина
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