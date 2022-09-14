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Озвучившая «Русалочку» актриса высказалась о новой исполнительнице роли

Озвучившая «Русалочку» актриса Джоди Бенсон оценила игру Холли Бэйли в фильме
Холли Бэйли

Холли Бэйли. Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская актриса и певица Джоди Бенсон, которая озвучила Ариэль в оригинальном мультфильме «Русалочка» в 1989 году, поделилась мнением об артистке Холли Бэйли, которая стала новой исполнительницей роли в фильме о сказочном персонаже. Об этом сообщает EW.

Бенсон отметила, что Бэйли является профессиональной исполнительницей, а также добавила, что актрисе удалось справиться с ролью: «Холли, ты была просто великолепна! Я так горжусь тобой и твоей прекрасной игрой в роли Ариэль!»

Помимо этого, озвучившая Ариэль актриса обратилась к режиссеру ремейка Нилу Маршлаллу и поблагодарила его за создание проекта. «Я так благодарна за нашу более чем 35-летнюю дружбу. Спасибо за создание такого потрясающего фильма!» — написала Бенсон.

Премьера фильма «Русалочка» запланирована на 26 мая 2023 года. Ранее первый тизер проекта с актрисой Холли Бэйли в главной роли набрал больше миллиона дизлайков на YouTube.

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Анастасия Астахова
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