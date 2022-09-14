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Российский подросток изнасиловал 9-летнего мальчика на улице

В Ленобласти 15-летний подросток изнасиловал 9-летнего мальчика на улице

Фото: Станислав Трифонов / «Ленту.ру»

В Ленобласти 36-летний отец из города Сланцы обратился в полицию с заявлением о том, что его 9-летнего сына изнасиловал неизвестный молодой человек. Об этом в среду, 14 сентября, сообщает «KP.RU-Петербург».

По сведениям издания, преступление было совершено примерно в 8:15 утра возле дома №11 на улице Максима Горького. Вечером в тот же день правоохранители задержали 15-летнего подростка, ученика девятого класса.

Известно, что он находится на домашнем обучении. Юношу опросили и отпустили, решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе педофил получил пожизненный срок за убийство и изнасилование двух 10-летних школьниц.

Елизавета Новикова
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