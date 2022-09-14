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Россия внесла в стоп-лист 30 граждан Великобритании

Россия ввела санкции против 30 граждан Великобритании

Фото: Frank Augstein / AP

Россия ввела санкции против 30 руководителей пиар-структур и представителей оборонного лобби Великобритании. Об этом сообщает МИД РФ.

«В список британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, такие закоренелые русофобы, как генеральный директор ассоциации Public Relations and Communications Association Ф.Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Н.Регаццони и эксперт по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордон», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Ингхэм подталкивает британские компании к отказу от сотрудничества с российскими экономоператорами. Кроме того, уточняется, что агентство, возглавляемое Регаццони, координирует работу порядка 150 компаний по связям с общественностью, которые вовлечены в информационно-пропагандистскую кампанию против России.

МИД также объявил, что работа над расширением российского стоп-листа продолжится.

В августе Россия в ответ на антироссийские санкции ввела персональные санкции в отношении экс-премьер Британии Дэвида Кэмерона и 23 высокопоставленных британских политиков. В санкционном списке оказались депутаты британских и шотландских парламентов, некоторые члены кабмина и их заместители, а также глава британо-украинской торговой палаты.

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Варвара Кошечкина
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