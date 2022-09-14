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SHAMAN назвал дреды «русскими» из-за сходства с колосьями и был обруган в сети

Певец SHAMAN назвал дреды «русскими» из-за сходства с колосьями и был обруган поклонниками

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) назвал дреды «русской народной прической» из-за их сходства с колосьями и был обруган поклонниками. Соответсвующие посты появились в Twitter.

30-летний певец в разговоре с журналистами MK.RU рассказал, что фанаты часто просят его сменить имидж. Однако, по словам артиста, в таком образе он ощущает себя наиболее естественно.

«Меня еще часто спрашивают про дреды: все идет от сердца. А если грубо говорить, то это фишка, которая дает возможность глазу зацепиться за исполнителя и очароваться или же разочароваться им. Равнодушных нет, — подчеркнул знаменитость.— Я еще часто говорю, что мои дреды — это русская народная прическа, потому что они похожи на колосья».

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Пользователи сети, в свою очередь, подвергли критике высказывания SHAMAN, о чем принялись писать в многочисленных публикациях. «Выйду на улицу, гляну на село. Дреды колышутся и мне весело», — пошутил юзер с никнеймом Хома. «Мой дед даже бороду так заплетал. Его звали Potap», — согласился @Pj8IAZZVBBD5Xhl. В то же время блогер @Susanin00011 разместил архивное фото крестьян в ответ на слова исполнителя.

В сентябре 2021 года Рианну обвинили в оскорблении целой расы из-за причесок моделей на ее шоу. Так, во время съемок нового дефиле, которое появилось на платформе Amazon Prime, девушки со светлой кожей вышли на подиум с волосами, заплетенными в косички в стиле афро. Пользователи Twitter обвинили певицу в культурной апроприации. Они аргументировали это тем, что такая прическа свойственна людям негроидной расы.

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Карина Черных
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