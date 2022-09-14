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Названы лучшие прически для девушек с тонкими волосами

Glamour назвал прически с лентами и бантами лучшими для девушек с тонкими волосами

Фото: @bel_pipsqueekinsaigon

Редактор модного журнала Glamour Лотти Винтер назвала лучшие прически для девушек с тонкими волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, наиболее удачно в данном случае будут смотреться пучок, закрепленный платком или лентой, а также укладки с повязками и большими бантами, отметила журналистка. При этом в последнем варианте она порекомендовала сделать пряди волнистыми с помощью щипцов для завивки и текстурирующего спрея.

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В список также вошли высокий хвост с начесом снизу или украшенный аксессуарами и прическа, состоящая из волнистых локонов, верхняя часть которых завязана в маленький узел. Кроме того, для придания волосам объема специалистка посоветовала аккуратно подстричь концы и высушить феном пряди, обрамляющие лицо.

В августе эксперты назвали лучшие короткие стрижки для девушек с тонкими волосами. Обладательницам прядей подобного типа порекомендовали отдавать предпочтение прическам микробоб и пикси с мягкими линиями.

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Алина Гостева
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