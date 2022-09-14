Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан к скорейшему прекращению огня

Постпред РФ Небензя заявил, что СБ ООН призвал Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что члены Совета безопасности организации на заседании в среду, 14 сентября, призвали Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня. Его слова приводит РИА Новости.

«Все единодушно высказались за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствами. Сейчас обсуждаются "элементы для прессы". Эксперты их дорабатывают», — отметил Небензя.

Дипломат сообщил, что Москва настаивает на включение в документ ссылки на трехсторонние заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 2020 и 2021 годов. Они стали основой нормализации отношений Баку и Еревана, в них также содержатся обязательства по прекращению огня и ряд инициатив, которые следует принять.

Материалы по теме:
Армении угрожает новая революция: Пашинян решил помириться с Азербайджаном и вызвал гнев оппозиции
Армении угрожает новая революция:Пашинян решил помириться с Азербайджаном и вызвал гнев оппозиции
16 мая 2022
Битва за Карабах. 30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
Битва за Карабах.30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
6 августа 2022

«Мы рассказали об усилиях, которые предприняла Россия как в индивидуальном качестве, так и через ОДКБ по нормализации обстановки и по достижению перемирия, о тех усилиях, которые будет предпринимать ОДКБ после заседания Совета коллективной безопасности. Партнеры поблагодарили нас за то, что мы поделились этой информацией, поблагодарили за предпринятые нами усилия», — заключил российский постпред.

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана началось поздним вечером 12 сентября. Ереван обвинил Баку в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, однако Азербайджан отверг эти обвинения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили об ударе по насосной станции в Кривом Роге
В Румынии начались учения НАТО Justice Eagle
США работают над ужесточением антироссийских санкций
В Роспотребнадзоре назвали ситуацию в России стабильной по всем инфекциям
Госдеп прокомментировал вопрос обмена заключенными с Россией
Боец «Вагнера» рассказал о попытках ВСУ остановить наступление на Артемовск
Стало известно о роли Месси в конфликте между Мбаппе и Неймаром
Глава ЛНР заявил о попытках Киева «затащить» НАТО на Украину
В Финляндии допустили полный запрет на выдачу туристических виз ЕС россиянам
Глава ЛНР заявил о попытке Зеленского втянуть в войну половину мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.