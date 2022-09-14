Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан к скорейшему прекращению огня

Постпред РФ Небензя заявил, что СБ ООН призвал Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что члены Совета безопасности организации на заседании в среду, 14 сентября, призвали Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня. Его слова приводит РИА Новости.

«Все единодушно высказались за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствами. Сейчас обсуждаются "элементы для прессы". Эксперты их дорабатывают», — отметил Небензя.

Дипломат сообщил, что Москва настаивает на включение в документ ссылки на трехсторонние заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 2020 и 2021 годов. Они стали основой нормализации отношений Баку и Еревана, в них также содержатся обязательства по прекращению огня и ряд инициатив, которые следует принять.

«Мы рассказали об усилиях, которые предприняла Россия как в индивидуальном качестве, так и через ОДКБ по нормализации обстановки и по достижению перемирия, о тех усилиях, которые будет предпринимать ОДКБ после заседания Совета коллективной безопасности. Партнеры поблагодарили нас за то, что мы поделились этой информацией, поблагодарили за предпринятые нами усилия», — заключил российский постпред.

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана началось поздним вечером 12 сентября. Ереван обвинил Баку в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, однако Азербайджан отверг эти обвинения.