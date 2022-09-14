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В Армении заявили о гибели мирного населения из-за обстрелов Азербайджана

Спикер парламента Армении Симонян заявил о погибших гражданских после ударов Баку

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Азербайджан наносит удары по гражданской инфраструктуре, из-за чего гибнет мирное население, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, сообщает ТАСС. Он также добавил, что Ереван понес существенные потери в военной технике.

«Азербайджанские силы преднамеренно наносят удары по гражданской инфраструктуре. С армянской стороны есть жертвы, в том числе среди мирных жителей, мы понесли значительные потери военной техники. Вооруженные силы Азербайджана не прекращают попытки наступления», — сообщил Симонян.

Ранее Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле своих позиций. По мнению Баку, Ереван нарушил режим прекращения огня.

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