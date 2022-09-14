Россияне стали больше покупать противоковидные лекарства

РБК: в августе россияне купили противоковидных лекарств на ₽12 млн

В августе россияне купили на 59 процентов больше лекарств против коронавируса по сравнению с июлем (11,6 миллионов упаковок против 7,3 миллионов соответственно), при том потратив на 41 процентов больше (4,5 миллиардов рублей). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Спрос на противоковидные препараты начал расти в последнюю неделю июля. Тогда лекарства стали покупать на 17 процентов больше, отмечает руководитель товарной группы «Фарма» центра Егор Жаворонков.

В первую неделю августа произошел еще один скачок (на 20 процентов) после чего спрос нормализовался — в неделю россияне тратили на антиковидные лекарства чуть больше одного миллиарда, отмечает издание. Однако спрос на препараты от COVID-19 значительно ниже, чем зимой — в зимний период объем продаж на пике доходил до 3,5 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева Минздрава России разработали назальную вакцину, которая одновременно будет защищать от гриппа и COVID-19.

