Россиянка пожаловалась на терроризирующего детей в садике трехлетнего мальчика

Жительница Новосибирска пожаловалась на избивающего детей в садике трехлетнего мальчика

Жительница Новосибирска пожаловалась на трехлетнего мальчика, который сломал ее сыну руку и терроризирует детей в детском саду. Об этом пишет kp.ru.

Слова россиянки подтвердили и другие родители. Они рассказали, как минимум, о двух аналогичных эпизодах: одного мальчика он толкнул, девочку пинал. Разговор с родителями нападающего на других детей результата не принес: те просто назвали его «особенным».

Мать пострадавшего ребенка вместе с другими родителями написала жалобу заведующей детским садом, а после обратилась в прокуратуру с заявлением. «Мы просили, чтобы ребенка перевели в специализированную группу. Но никаких действий никто не предпринял, официального ответа от садика тоже не получили», — рассказала женщина.

Она также написала обращение в Министерство образования, чтобы там помогли решить эту проблему.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге подросток избил ребенка на детской площадке из-за горки.