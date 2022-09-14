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Россиянам спрогнозировали значительное снижение стоимости отдыха в Таиланде

АТОР: в случае возобновления прямого авиасообщения билеты в Таиланд подешевеют на 40%

Фото: Peter Borter / Unsplash

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе спрогнозировала россиянам значительное снижение стоимости отдыха в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, в случае возобновления прямого авиасообщения между странами цена билетов упадет на 35-40 процентов. «Туры настолько, наверное, не подешевеют, потому что все равно объем перевозки будет дефицитным — не на чем чартеры ставить в том объеме, в котором это было, — отметила она. — Но все равно это будет другая цена и, соответственно, другие количественные показатели».

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Среди наиболее востребованных зарубежных направлений для отдыха Ломидзе выделила Египет, Турцию и ОАЭ. Поездки в другие страны обойдутся дороже, поэтому туда не ожидается многомиллионный турпоток из России, добавила специалист.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые ежедневные рейсы из России в Таиланд на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-300. Отправление первого рейса запланировано на 30 октября из столичного аэропорта Шереметьево в 11:40.

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Валентина Процкова
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