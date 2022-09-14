Россиян призвали не бояться цифрового рубля

Депутат Делягин призвал россиян не опасаться цифрового рубля

Цифровой рубль похож на безналичный, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» он призвал россиян не бояться этой цифровой валюты.

Отличие цифрового рубля от безналичного

По словам экономиста, специфика цифрового рубля заключается в том, что в отличие от обычного безналичного рубля, его выпуск и обращение будет происходить через Банк России в обход банковской системы.

Это не криптовалюта, которая непонятно кем эмитируется, непонятно как обращается, непонятно кем контролируется. Это тот же самый безналичный рубль, что и обычно, разве что он проходит не через банковскую систему, а непосредственно эмитируется и учитывается Банком России Михаил Делягин депутат Госдумы

Польза цифрового рубля

Для пользователя операции с цифровым рублем должны быть проще и быстрее, предположил депутат. К тому же контроль за этой валютой будет предельно упрощен, благодаря современным электронным технологиям. Кроме того, выпуск цифрового рубля будет оказывать меньшее стимулирующее воздействие на развитие экономики.

«Если безналичные деньги проходят через банковскую систему, и, соответственно, банки увеличивают их объем при помощи банковского мультипликатора — когда банк с одного рубля, который размещен на депозитах, может выдать несколько рублей кредитных, то цифровой рубль, поскольку он не проходит через банковскую систему, вот так вот увеличиваться в объеме не будет», — объяснил Делягин.

Когда будет запущен

По его словам, теоретически цифровой рубль может быть запущен уже в конце этого года. Однако на первом этапе, население, скорее всего, будет продолжать обслуживаться через банки, предположил депутат.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину вместе с Банком России, Росфинмониторингом, Федеральной налоговой службой (ФНС) и ФСБ до 19 декабря выработать единую позицию по проектам федеральных законов, которые будут регулировать выпуск, его организацию и обращение цифровой валюты в России. Также Минфину и Банку России необходимо до 1 декабря предложить правительству варианты использования цифрового рубля в бюджетном процессе.