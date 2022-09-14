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Власти США обвинили в сокрытии реального положения дел в экономике

Телеведущий Карлсон заявил, что власти США скрывают реальное положение дел в экономике
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Billy Bennight/ Globallookpress.com

Телеведущий канала Fox News Такер Карлсон обвинил власти США в сокрытии реального положения дел в экономике.

«Нам постоянно лгут о том, в каком состоянии находится американская экономика», — заявил журналист.

По словам Карлсона, до недавнего времени администрация Соединенных Штатов не публиковала точных цифр, однако цены выросли на все: не только на предметы роскоши, но и на необходимое для жизни — продукты, энергоресурсы, автомобили.

Телеведущий напомнил, что, по данным правительства, в августе инфляция составила 8,3 процента, а индекс Dow Jones рекордно упал с июня 2020 года на 1200 пунктов. Он подчеркнул, что это «ужасная новость, и это только цветочки».

Карлсон указал на заявление президента США Джо Байдена в декабре прошлого года о том, что инфляция достигла максимума, и добавил, что глава государства продолжает утверждать, что все идет по плану.

Ранее Такер Карлсон уличил президента США Джо Байдена в попытке скрыть грубые ошибки в экономике, которые привели к рецессии.

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Марина Совина
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