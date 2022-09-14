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Женщина пять лет игнорировала опухоль величиной с детеныша бегемота

New York Post: врачи удалили у пациентки опухоль величиной с детеныша бегемота

Фото: Akram Huseyn / Reuters

Врачи в бразильском городе Рио-де-Жанейро удалили у пациентки 45-килограммовую опухоль, которую та игнорировала пять лет. Об этом сообщает New York Post.

Женщина, чье имя не сообщается, была госпитализирована с жалобами на одышку. При росте около полутора метров она весила 149 килограммов. Причиной оказалась огромная опухоль, сопоставимая по величине с детенышем бегемота. Новообразование составляло почти треть веса женщины и располагалось в ее брюшной полости.

После обследования сотрудники больницы решили удалить гигантскую опухоль. В операции, продлившейся около двух часов, был задействован почти весь персонал медицинского учреждения.

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«Не каждый день оперируешь опухоль такого размера! — заявил хирург Глауцио Боучат, за плечами которого более 20 лет практики. — Это была самая большая опухоль, которую мне когда-либо приходилось оперировать, и однозначно одна из крупнейших в истории медицины».

Пациентка страдала от опухоли в течение пяти лет. Почему она не обращалась к врачу ранее, неизвестно. Медики предполагают, что опухоль образовалась в ее матке, но для окончательных выводов им потребуются результаты биопсии.

Спустя 11 дней после операции женщина скончалась, сообщает Daily Mirror.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Дарвин на Северной территории Австралии родила девочку с огромной опухолью. Обследования показали, что это тератома — редкий вид врожденной опухоли у детей, который возникает в основании копчика.

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Алиса Дмитриева
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