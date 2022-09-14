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Зафиксирован рекордный рост суточных расходов на проживание туристов в Турции

Минтуризма Турции: суточные траты на проживание туристов могут достичь 84 долларов

Фото: Umit Bektas / Reuters

У туристов в Турции зафиксирован рекордный рост суточных расходов на проживание, в ближайшее время траты могут достичь 84 долларов в день на одного человека. Об этом со ссылкой на заявление министра культуры и туризма популярной курортной страны Мехмета Нури Эрсоя сообщает РИА Новости.

По словам главы Минтуризма, Турция стремится повысить этот показатель до 93 долларов. Чиновник напомнил, что в начале туристического сезона страна планировала принять 42 миллиона путешественников и довести доходы от индустрии гостеприимства до 35 миллиардов долларов. Однако достичь этой цели помешало обострение ситуации на Украине.

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Министр отметил, что Турция предприняла множество шагов для того, чтобы снизить негативное воздействие украинского кризиса. «Благодаря рекламной кампании мы поставили цель превысить озвученные цифры, и уже в августе обозначили новую планку — довести турпоток до 47 миллионов гостей и доходы — до 37 миллиардов долларов», — добавил глава ведомства.

Кроме того, Мехмет Нури Эрсой подчеркнул, что до конца 2022 года еще есть время, поэтому заданные ориентиры могут быть превышены.

Ранее в сентябре сообщалось, что ряд турецких отелей, среди которых Titanic, Swandor, LIU Resort и Alva Donna, перестали принимать карты российской платежной системы «Мир» некоторых банков.

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Фариза Бацазова
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