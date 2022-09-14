Зафиксирован рекордный рост суточных расходов на проживание туристов в Турции

Минтуризма Турции: суточные траты на проживание туристов могут достичь 84 долларов

У туристов в Турции зафиксирован рекордный рост суточных расходов на проживание, в ближайшее время траты могут достичь 84 долларов в день на одного человека. Об этом со ссылкой на заявление министра культуры и туризма популярной курортной страны Мехмета Нури Эрсоя сообщает РИА Новости.

По словам главы Минтуризма, Турция стремится повысить этот показатель до 93 долларов. Чиновник напомнил, что в начале туристического сезона страна планировала принять 42 миллиона путешественников и довести доходы от индустрии гостеприимства до 35 миллиардов долларов. Однако достичь этой цели помешало обострение ситуации на Украине.

Министр отметил, что Турция предприняла множество шагов для того, чтобы снизить негативное воздействие украинского кризиса. «Благодаря рекламной кампании мы поставили цель превысить озвученные цифры, и уже в августе обозначили новую планку — довести турпоток до 47 миллионов гостей и доходы — до 37 миллиардов долларов», — добавил глава ведомства.

Кроме того, Мехмет Нури Эрсой подчеркнул, что до конца 2022 года еще есть время, поэтому заданные ориентиры могут быть превышены.

Ранее в сентябре сообщалось, что ряд турецких отелей, среди которых Titanic, Swandor, LIU Resort и Alva Donna, перестали принимать карты российской платежной системы «Мир» некоторых банков.