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Армению призвали к миру с Азербайджаном и Турцией

МИД Турции: Ереван ради мира должен наладить сотрудничество с Баку и Анкарой

Фото: Reuters

Армения для установления прочного мира должна предпринять «искренние шаги» в направлении сотрудничества как с Азербайджаном, так и с Турцией. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает ТАСС.

«Армения время от времени продолжает провокации. Азербайджан не может не реагировать на это. Со стороны Азербайджана есть потери, мы выражаем соболезнования. Если мы хотим прочного мира, Армения должна отказаться от провокаций и предпринять искренние шаги в направлении сотрудничества и мира. Как по отношению к нам, так и по отношению к Азербайджану», — пояснил турецкий министр.

Поздним вечером 12 сентября подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь по гражданской инфраструктуре Армении.

Позже стало известно, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки на армяно-азербайджанской границе.

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Татьяна Антоненко
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