США заявили об «уйме» военных сил у России

Джон Кирби заявил, что Россия располагает очень крупными и мощными вооруженными силами

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия располагает очень крупными и мощными вооруженными силами. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва столкнулась со множеством «ею же созданных проблем на Украине». «Но это все еще очень крупная и очень мощная военная сила. В распоряжении господина [президента России Владимира] Путина остается уйма военных возможностей, которые могут быть задействованы не только на Украине, но потенциально в других местах», — заявил он.

Ранее Кирби заявил, что Соединенные Штаты не располагают свидетельствами того, что Россия получила боеприпасы из Северной Кореи. «У нас нет свидетельств того, что эта закупка уже на самом деле состоялась. Так что сложно сказать, как она в итоге будет выглядеть», — сказал он.