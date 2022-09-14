Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США заявили об «уйме» военных сил у России

Джон Кирби заявил, что Россия располагает очень крупными и мощными вооруженными силами
Джон Кирби

Джон Кирби . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия располагает очень крупными и мощными вооруженными силами. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва столкнулась со множеством «ею же созданных проблем на Украине». «Но это все еще очень крупная и очень мощная военная сила. В распоряжении господина [президента России Владимира] Путина остается уйма военных возможностей, которые могут быть задействованы не только на Украине, но потенциально в других местах», — заявил он.

Ранее Кирби заявил, что Соединенные Штаты не располагают свидетельствами того, что Россия получила боеприпасы из Северной Кореи. «У нас нет свидетельств того, что эта закупка уже на самом деле состоялась. Так что сложно сказать, как она в итоге будет выглядеть», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ОДКБ отправит миссию в Армению
Карл III выругался из-за перьевой ручки
Девушка раскрыла частоту стирки своего бюстгальтера и вызвала споры в сети
Россияне начали судиться из-за запрета на снятие валюты
В ДНР заявили об отражении попытки наступления ВСУ
Шестилетнюю россиянку нашли в квартире с телами родителей
США заявили об «уйме» военных сил у России
В России представили винтовку «СМЕРШ»
Ссора прораба и строителя в российском городе закончилась убийством
В Молдавии испугались прекращения поставок газа из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.