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В США признали отсутствие признаков покупки Россией боеприпасов у КНДР

Белый дом признал отсутствие признаков совершения покупки Россией боеприпасов у КНДР
СюжетСпециальная военная операция на Украине:
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Соединенные Штаты не располагают свидетельствами того, что Россия получила боеприпасы из Северной Кореи. В этом признался координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас нет свидетельств того, что эта закупка уже на самом деле состоялась. Так что сложно сказать, как она в итоге будет выглядеть», — сказал он. Кирби также признал, что у США нет доказательств того, что данные вооруженияы применяются в ходе российской специальной военной операции на Украине.

В то же время представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон наблюдает признаки того, что Москва обратилась к Пхеньяну по данному вопросу. Кроме того, среди стран, к которым Россия может обратиться для приобретения боеприпасов, Райдер назвал Иран.

По словам Райдера, имеющаяся у Вашингтона информация свидетельствует о непростом положении России на Украине. В частности, речь идет о проблемах с поставками, объяснил представитель Пентагона.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на разведку США сообщила, что Россия начала закупки снарядов и ракет у КНДР из-за санкций, которые якобы «серьезно ограничили цепочки поставок». В свою очередь, постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя опроверг сообщения о закупке Россией вооружений у Северной Кореи, назвав их фейком.

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Ксения Назарова
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