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У российских авиакомпаний забрали выделенные государством средства

Росавиация забрала из выделенных на поддержку авиакомпаний средств три миллиарда рублей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Из выделенных в июне этого года в качестве помощи российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей Росавиация забрала 3 миллиарда. Об этом со ссылкой на пресс-релиз ведомства сообщает «Коммерсантъ».

В документе говорится, что средства были «перераспределены» в связи с экономией. Пострадали авиакомпании «Алроса», «Витязь-Аэро», «Ювт Аэро», «Якутия», «Вологодское авиационное предприятие», «ЮТэйр» и «Ямал». Большая часть из этих трех миллиардов (2,35 миллиарда) приходится на авиакомпанию «ЮТэйр».

Ранее сообщалось, что Минпромторг отказался выделить средства на разработку аналогов американских двигателя и винта для использования в современной версии «кукурузника» (ТВС-2МС). Производитель запрашивал на эти цели девять миллиардов рублей.

Вместе с тем в начале сентября ведомство предложило выделить 5 миллиардов рублей дополнительно на расширение производственных мощностей для выпуска МС-21 и импортозамещенного SSJ-100. Оба самолета еще не сертифицированы, начало их поставок запланировано через несколько лет.

Также глава ведомства, вице-премьер Денис Мантуров назвал «мировой практикой» разбор на запчасти ряда самолетов, чтобы обеспечить безопасные полеты на других лайнерах.

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Платон Щукин
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