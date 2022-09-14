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ВКС России уничтожили вертолет ВСУ с диверсантами

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского Ми-8 в Херсонской области

Фото: РИА Новости

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожила вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) с диверсионно-разведывательной группой на борту. Об этом журналистам сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным военного ведомства, средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах населенных пунктов Максима Горького и Украинка Херсонской области, а также Светлое Запорожской области.

Кроме того, была сбита баллистическая ракета «Точка-У» в районе Александровки Херсонской области, добавили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что российская авиация уничтожила до 250 бойцов и до 20 единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР).

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Сергей Истомин
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