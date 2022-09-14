Минобороны отчиталось об уничтожении свыше 150 украинских военнослужащих

МО отчиталось об уничтожении свыше 150 бойцов ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Воздушно-космические силы (ВКС) России, ракетные войска и артиллерия на Николаевско-Криворожском направлении в ходе проведения спецоперации уничтожили свыше 150 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 14 сентября, журналистам сообщили в Минобороны.

По заявлениям российского военного ведомства, потери понесли 24-я, 28-я механизированные, 46-я аэромобильная и 60-я пехотная бригады ВСУ. Удары были нанесены по позициям противника в районах разных населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

«Уничтожено восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150-ти украинских военнослужащих», — отчитались в Министерстве обороны.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Комментируя ход спецоперации, 12 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства полностью информирован обо всем, что происходит.