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Минобороны отчиталось об уничтожении свыше 150 украинских военнослужащих

МО отчиталось об уничтожении свыше 150 бойцов ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Воздушно-космические силы (ВКС) России, ракетные войска и артиллерия на Николаевско-Криворожском направлении в ходе проведения спецоперации уничтожили свыше 150 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 14 сентября, журналистам сообщили в Минобороны.

По заявлениям российского военного ведомства, потери понесли 24-я, 28-я механизированные, 46-я аэромобильная и 60-я пехотная бригады ВСУ. Удары были нанесены по позициям противника в районах разных населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

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«Уничтожено восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150-ти украинских военнослужащих», — отчитались в Министерстве обороны.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Комментируя ход спецоперации, 12 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства полностью информирован обо всем, что происходит.

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Евгения Куликова
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