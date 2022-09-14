Ввоз автомобилей из Казахстана в Россию взлетел в 15 раз

ФТС: ввоз автомобилей в Россию из Казахстана взлетел в 15 раз за восемь месяцев

Ввоз автомобилей из Казахстана в Россию за восемь месяцев этого года взлетел в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого, говорится на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

В Россию было ввезено более 6,5 тысячи машин из Казахстана за этот период. В ФТС напомнили, что гражданам, постоянно проживающим в России, запрещено ввозить в страну автомобили, выпущенные в Казахстане по «пониженным» и «нулевым» ставкам ввозных таможенных пошлин, несмотря на то, что в странах ЕАЭС действует единое экономическое пространство.

Это связано с тем, что у Казахстана есть обязательства, которые были приняты при присоединении страны к ВТО. Людям, планирующим купить машину в Казахстане, в ФТС порекомендовали потребовать у продавца документы, подтверждающие, что автомобиль был ввезен и выпущен в Казахстане с полной уплатой ввозной пошлины, а не по «пониженной» ставке или с применением «таможенной льготы».

В августе Госдума захотела рассмотреть законопроект о введении льготного режима при ввозе автомобилей из-за границы для некоторых категорий граждан.