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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в московском СИЗО

В Москве сотрудники МВД исследуют территорию у СИЗО-4 из-за сообщения об угрозе взрыва

Фото: Shutterstock

В Москве сотрудники МВД и кинологи исследуют территорию возле следственного изолятора № 4 в Медведково. Об этом в среду, 14 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что накануне утром неизвестные сообщили об угрозе взрыва в СИЗО-4 на Вилюйской улице. После этого правоохранители выехали на место.

Подробности инцидента уточняются.

В январе неизвестные «заминировали» здание Центробанка в центре Москвы из-за предложения запретить майнинг любых криптовалют в России.

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Елизавета Новикова
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