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Врач предупредил об опасности употребления большого количества воды

Диетолог Арзамасцев рассказал о проблемах из-за употребления большого количества воды

Фото: Pixabay

Диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с Ura.ru рассказал, какие проблемы могут возникнуть у человека из-за употребления большого количества воды. Он предупредил, что в этом случае существует опасность авитаминоза и возникновения проблем с сердечным ритмом.

«Если человек не занимается спортом, не живет в условиях постоянной жары и выпивает больше четырех-пяти литров воды день, то это очень быстро приведет к тому, что весь минеральный состав будет выведен из организма. Человека ждут комплексные проблемы, связанные с теми минералами, которые будут выходить. В первую очередь, это нарушение сердечного ритма, потому что натрий будет очень сильно выходить из клеток», — заявил специалист, добавив, что в дальнейшем из организма станут выходить витамины, что в итоге приведет к серьезному авитаминозу.

Врач уточнил, что если выпивать большой объем жидкости за раз, это не приведет к серьезным проблемам. Кроме того, в случае возникновения некоторых заболеваний вода поможет человеку, увеличивая объем циркулирующей крови, добавил он.

Ранее врач-психотерапевт, диетолог, телеведущий Сергей Обложко рассказал, что худеющим людям стоит баловать себя пектиновым вареньем и низкокалорийным оливье. Он предложил худеющим не отказываться от любимой еды, потому что запретные продукты влекут еще сильнее.

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Марина Совина
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