В Энергодаре задержали помогавшего ВСУ сотрудника Запорожской АЭС

RT: в Энергодаре задержали сотрудника ЗАЭС, передававшего данные разведке ВСУ

В Энергодаре задержали сотрудника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), который добровольно передавал данные разведке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Отмечается, что мужчина добровольно сообщал украинским военным места дислокации скопления российской военной техники, а после каждого попадания снаряда отправлял отчет о том, куда ложились снаряды ВСУ.

Мужчина не брал денег за свою работу. По его словам, украински вербовщики так «заговорили» его, что он даже подсознательно не понимал происходящего.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что ВСУ прекратили обстреливать Запорожскую АЭС после отключения последнего работавшего реактора.

При этом появляется информация о наращивании тяжелой техники ВСУ у линии соприкосновения вокруг региона. Украинская армия рассредоточивается вдоль всей линии, чтобы не показывать, где именно будет попытка прорыва.