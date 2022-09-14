Запорожские власти сообщили о прекращении обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

Глава Запорожской области Балицкий сообщил о прекращении обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) после остановки последнего работающего энергоблока. Его цитирует ТАСС.

«Обстрелы только локальные. Ни по Запорожской АЭС, ни по инфраструктуре мы не видим, обстрелов нет, дронов тоже не видим, которые были раньше в большом количестве, когда была ситуация вокруг АЭС», — рассказал Балицкий.

По его словам, регион полностью обеспечивается электричеством, поступающим из Крыма, проблем со светом нет даже в населенных пунктах у линии соприкосновения. Глава региона также отметил, что на объектах критической инфраструктуры поддерживаются в рабочем состоянии генераторы.

Последний работавший энергоблок ЗАЭС остановили 11 сентября примерно в четыре часа утра по московскому времени. Отключение провели в мягком, безопасном режиме.

14 сентября член главного совета Запорожской области Владимир Рогов заявил о колоссальном скоплении украинских сил и средств вдоль линии соприкосновения в регионе. При этом ситуация, по его словам, находится под контролем российских военных.