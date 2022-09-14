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В Запорожье заявили о колоссальной численности ВСУ на линии соприкосновения

Рогов заявил о колоссальной численности ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Накопление украинских сил и техники вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области колоссальное, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1». Его цитирует РИА Новости.

Сегодня весь день была переброска [украинских] войск. Количество техники, которая перебрасывается, тоже впечатляет. Накопление сил идет просто колоссальное, такого количества армии, вооружения, боевиков Зеленского с начала спецоперации на линии боевого соприкосновения в Запорожской области не было

Владимир Роговглава движения «Мы вместе с Россией»

При этом он подчеркнул, что ситуация находится под контролем. «Армия РФ более чем настроена встретить боевиков Зеленского», — заверил он.

Рогов добавил, что в настоящее время эвакуация из соседних населенных пунктов не проводится. Однако, отметил он, если ситуация изменится, тогда «возможны все сценарии».

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Подготовка наступления ВСУ в Запорожье

12 сентября Рогов заявил, что ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и переправ. По его словам, согласно информации разведки, координацию украинских военных действий на линии соприкосновения в Запорожье осуществляют США и Британия.

Идет переброска большого количества тяжелых орудий, М777, РСЗО HIMARS и так далее

Владимир Роговглава движения «Мы вместе с Россией»

Также, добавил Рогов, к линии боевого соприкосновения стянуто уже минимум три комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель».

Утром 13 сентября сообщалось о наращивании тяжелой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии Степногорск — Новояковлевка — Орехов — Гуляй Поле — Вольное Поле.

Было замечено передвижение пар украинских орудий М777 и машин РСЗО. При этом, украинская армия рассредоточивается по всей линии соприкосновения, чтобы не показывать, где именно будет попытка прорыва.

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По данным властей региона, ВСУ также несколько раз попытались провести «разведку боем» на линии соприкосновения. В результате несколько украинских беспилотников были сбиты.

Другие направления

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что союзные силы пресекли попытку ВСУ прорваться на горловском направлении.

Горловка обстреливалась, и были попытки со стороны Дзержинска выдвинуть определенные силы, но это было со стороны союзных сил подавлено

Денис Пушилинглава Донецкой народной республики (ДНР)

Помимо этого, 13 сентября, украинские военные трижды пытались навести переправу через реку Северский Донец, однако, по словам Пушилина, им этого не удалось. В районе Щурово ВСУ попытались пойти в контрнаступление, но атаку успешно отбили союзные силы.

В Херсонской области сообщается об увеличении потерь в украинских войсках. По словам заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, согласно полученным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже более 3500 человек.

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Попытки наступления ВСУ на Херсон были зафиксированы в конце августа. Тогда сообщалось по меньше мере о трех батальонах ВСУ с бронетехникой, намеревающихся прорваться в город. В тот же день было объявлено об успешном отражении наступления украинских военных российскими войсками.

Несмотря на это, 8 сентября стало известно о начале наступления ВСУ в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

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Марина Совина
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