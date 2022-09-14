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Россия назвала цель Евросоюза в Закавказье

Дипломат МИД Гончар заявил, что Евросоюз ставит целью вытеснить Россию из Закавказья

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Евросоюз ставит целью вытеснить Россию из Закавказья и бесцеремонно пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном. Такую цель Брюсселя в интервью РИА Новости назвал директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.

По словам дипломата, в Евросоюзе «даже не скрывают, что главная цель — вытеснить Россию из Закавказья». «Это геополитические игры с нулевым результатом, в которые мы не играем», — подчеркнул он.

Как отметил Гончар, Брюссель пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном, о чем ранее уже заявляли глава МИД Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Он обратил внимание на то, активизация Евросоюза в отношении Южному Кавказу произошла на фоне санкционной кампании Запада против России и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ. .

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Марина Совина
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