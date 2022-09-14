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Захарова предсказала рабскую зависимость ЕС из-за гарантий безопасности Украины

Мария Захарова предсказала рабскую зависимость ЕС от Украины из-за концепции безопасности

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что цель концепции гарантий безопасности Украины — «поставить Евросоюз в рабскую зависимость». Ее слова цитирует ТАСС.

Дипломат также заявила, что ей странно читать некоторые положения из концепции, поскольку они уже реализуются — например, помощь оружием и финансами. «Поставки вооружения на Украину идут, не прекращаясь, со стороны западных стран, финансовая помощь, которую сейчас получает Украина во всех своих проявления (...) — [нечто] настолько неслыханное, что вряд ли кто-то сможет вообще в принципе привести подобный аналог, примеры из новейшей истории», — пояснила Захарова.

Она предсказала, что после выполнения условий такой концепции ЕС уже никогда не восстановится.

Проект под названием «Киевский договор по безопасности» подготовил офис президента Украины Владимира Зеленского, он был опубликован 13 сентября. В рамках предложенных гарантий безопасности прописан ряд обязательств, которые должны выполнять Украина и группа государств-гарантов, в которую предварительно включили США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

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Виктория Кондратьева
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