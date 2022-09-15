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Впервые выявлено влияние загрязнения воздуха на здоровье подростков

American Heart Association: загрязнение воздуха вызвало аритмию у 79 процентов подростков

Фото: Shutterstock

Американские ученые из Медицинского колледжа штата Пенсильвания в Херши впервые выявили негативное влияние загрязненного воздуха на здоровье подростков. Экологические проблемы могут вызвать у них сердечно-сосудистые нарушения. Результаты работы опубликованы в Journal of the American Heart Association.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные 322 подростков, средний возраст которых был 17 лет; 56 процентов было представлено мужским полом, а 44 — женским. Авторы замеряли воздействие мелких частиц в воздухе с помощью нефелометра в течение 24 часов, а также отслеживали сердечные ритмы каждого испытуемого.

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Средняя концентрация вредных частиц составляла примерно 17 микрограммов на кубический метр воздуха в день. Согласно выводам исследования, у 79 процентов участников хотя бы один раз регистрировалась аритмия в течение суток эксперимента. Из этой группы у 40 процентов наблюдались преждевременные сокращения предсердий, у 12 процентов были преждевременные сокращения желудочков, а у 48 процентов в двух отделах сердца.

Ученые считают, что снижение риска аритмии у подростков поможет уменьшить их шансы на появление сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.

Такие результаты объясняются тем, что при вдыхании загрязняющие вещества раздражают легкие и кровеносные сосуды вокруг сердца, а со временем усиливают патологические процессы в артериях. Полученные данные также согласовываются с предыдущими исследованиями на взрослых, хотя негативное воздействие больше оказывалось у зрелых участников.

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Елена Апазиди
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