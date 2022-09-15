В Москве прохожие поймали упавшего с балкона с портфелем ребенка

В Новой Москве прохожие при помощи одеяла поймали упавшего с балкона ребенка

В Новой Москве прохожие поймали шестилетнего мальчика, который упал с балкона на четвертом этаже жилого дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, 14 сентября местные жители услышали крики с просьбой о помощи и увидели, как с балкона многоэтажного дома на руках свесился ребенок с портфелем на спине. Россияне успели растянуть одеяло и поймать его. В результате ребенок не пострадал.

Как стало известно источнику издания, в день происшествия мать оставила мальчика в гостях у своей знакомой, которой в какой-то момент понадобилось забрать из школы своего ребенка. Она посадила сына подруги играть в компьютер и ушла. Через 10 минут хозяйке квартиры позвонил сосед и сообщил о случившемся. Причина, по которой мальчик свесился с карниза, пока неизвестна.

Ранее в Челябинске школьница спасла упавшую из окна третьего этажа двухлетнюю девочку. Оставшись без присмотра родителей, ребенок облокотился на москитную сетку, которая его не выдержала. В этот момент под окнами проходила 16-летняя россиянка, которая поймала малыша прямо в руки.