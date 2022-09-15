Показаны снижающие риск деменции здоровые привычки

Neurology: здоровый образ жизни снижает риск деменции у больных диабетом

Ученые Шанхайского университета Джао Тонг показали, что здоровый образ жизни способен снизить риск деменции у пожилых людей с диабетом второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные 167 946 человек в возрасте 60 лет с диабетом второго типа и без него, у которых не было симптомов деменции. Добровольцы заполнили опросники, указав состояние здоровья, а также сдали образцы крови. Для каждого участника была подсчитана оценка здорового образа жизни, варьирующая от 0 до 7, по одному баллу за каждую от семи здоровых привычек.

Здоровые привычки включали частые социальные контакты, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя (до одной порции в день для женщин и до двух порций в день для мужчин), регулярную еженедельную активность в течение не менее 2,5 часов умеренных упражнений или 75 минут интенсивных упражнений, 7-9 часов сна ежедневно и здоровую диету, включающая фрукты, овощи, цельное зерно и рыбу. Также оценивалось, насколько добровольцы были склонны к сидячему образу жизни.

Здоровье участников отслеживалось в среднем 12 лет. За это время у 4351 человека развилась деменция. В общей сложности 4 процента людей следовали 0-2 здоровым привычкам, 11 процентов следовали трем, 22 процентов следовали четырем, 30 процентов следовали пяти, 24 процентов следовали шести и 9 процентов следовали всем семи. У людей с диабетом, которые следовали всем привычкам, был 21 случай деменции на 7 474 человеко-лет. У людей с диабетом, которые следовали только двум или менее привычкам, было 72 случая деменции на 10 380 человеко-лет.

После поправки на такие факторы, как возраст, образование и этническая принадлежность, у людей, которые следовали всем здоровым привычкам, риск развития деменции был на 54 процента ниже, чем у тех, кто следовал двум или меньшему количеству привычек. Каждая дополнительная здоровая привычка была связана с уменьшением риска деменции на 11 процентов.

