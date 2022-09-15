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На Украине возбудили дело о госизмене в отношении главы МИД ДНР

В Киевской областной прокуратуре возбудили дело о госизмене против главы МИД ДНР

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Министра иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) и двух бывших депутатов украинского парламента обвинили в госизмене на Украине. О возбуждении в их отношении дел по соответствующей статье со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру сообщает РИА Новости.

«Заочно сообщено о подозрении двум бывшим народным депутатам Украины и так называемому министру иностранных дел ДНР по факту государственной измены и незаконного пересечения государственной границы Украины», — указывается в сообщении ведомства, при этом имена подозреваемых не называются.

Согласно данным следователей, подозреваемые якобы незаконно пересекли госграницу Украины в феврале 2022 года, проникнув на территорию страны в обход официальных пунктов пропуска. Утверждается, что они также посетили контролируемые в тот момент российскими военными территории Киевской области, обращаясь к местным жителям с призывами признать российскую власть. Известно, что главой внешнеполитического ведомства ДНР является Наталья Никонорова.

В начале сентября глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что с семью странами Африки, Азии и Латинской Америки ведутся переговоры об официальном признании республики.

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Варвара Кошечкина
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