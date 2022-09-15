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Украинец принял соотечественниц за русских и напал на них в Ницце

Бывший украинский солдат напал на украинок рядом с Ниццей, приняв их за русских

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Бывший украинский военнослужащий напал на своих соотечественниц, приняв их за русских. Инцидент произошел в городе Рокбрюн-Кап-Мартен, что рядом с Ниццей, 11 сентября. Теперь украинцу грозит лишение свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Ниццы Ксавье Бонома.

«12 сентября 2022 года две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, совершенного против них накануне в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его», — сообщил французский правоохранитель.

При этом женщины уверяли, что мужчина был русским и напал на них, потому что они слушали песню с антироссийским настроем на украинском языке.

Мужчина же, который по данным некоторых французских СМИ является бывшим украинским солдатом, заявил на допросе, что счел украинских девушек русскими.

Так или иначе, украинец предстанет перед судом, ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет и штраф 45 тысяч евро, сообщили в прокуратуре Ниццы.

В начале августа в метро Парижа украинец набросился с кулаками на двух россиянок из-за русской речи. Попытка нападения и задержание мужчины парижской полицией попало на видео.

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