В Германии предрекли гибель 400 человек за 96 часов при отключении электричества

FAZ предрек гибель свыше 400 человек за 96 часов и хаос в ФРГ при отключении электричества

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) предрекло гибель свыше 400 человек в течение первых 96 часов, грабежи и хаос при повсеместном отключении электричества в отдельно взятом районе Германии.

Подобное развитие событий было спрогнозировано для района Райнгау-Таунус в федеральной земле Гессен. Отмечается, что спустя два часа перестанут работать большинство охранных и пожарных сигнализаций, через восемь часов выйдут из строя средства связи аварийно-спасательных служб.

Через сутки прекратят функционировать первые очистные сооружения, а до этого начнется массовый падеж скота. Если же электроэнергии не будет четыре и больше дней, начнутся грабежи и пожары, ущерб от которых достигнет 200 миллионов евро, полагает издание.

Ранее власти Германии предложили немцам обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии и газа. «Тряпка для мытья — это полезное изобретение», — заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман. По его словам, это позволит существенно сэкономить энергию.

