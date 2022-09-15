Россиян предупредили о становлении человека более глупым из-за COVID-19

Невролог Хорошев заявил, что потеря обоняния из-за COVID-19 негативно влияет на интеллект

Невролог Павел Хорошев в беседе с Ura.ru предупредил россиян о том, что они могут становиться более глупыми из-за COVID-19. По его словам, потеря обоняния — аносмия — негативно влияет на человеческий интеллект.

Специалист рассказал, что остановка у человека работы того или иного органа чувств приводит к уменьшению его когнитивных способностей и, как следствие, снижает его интеллект. Он пояснил, что большая часть информации, которую получают люди, поступает через глаза.

«Большая часть информации поступает у нас через глаза. То есть при слепоте человек очень сильно теряет в интеллекте. Но он может это компенсировать, активно занимаясь, общаясь с другими людьми, читая книги. Второй канал по важности и по объему поставляемых данных — это уши. При потере слуха идет мощнейшая потеря интеллекта. Но опять же все можно компенсировать. И большой потерей для человека является аносмия», — заявил врач.

Он добавил, что обоняние помогает человеку с 99-процентной вероятностью определить, будет ли полезно человеку полезно что-то или нет. В случае потери обоняния перестают работать и другие части мозга, отметил Хорошев. «Это как постоянная зарядка, гимнастика», — подытожил он.

Ранее 72-летняя Джой Милн из шотландского горда Перт, Великобритания, смогла по запаху обнаружить болезнь Паркинсона у своего мужа.