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В Казахстане опровергли планы по выходу республики из ОДКБ

МИД Казахстана опроверг информацию о планах республики выйти из состава ОДКБ

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о планах республики выйти из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в сообщении на портале stopfake.kz.

Сообщается, что в последнее время в соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о том, что с 1 января 2023 года Казахстан планирует приостановить членство в ОДКБ. В МИД подчеркивают, что эта информация является абсолютным фейком и не соответствует действительности.

«Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны», — отмечают в ведомстве.

В настоящий момент в состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Ранее в проект конституционного закона с согласия президента страны Касым-Жомарта Токаева было внесено предложение о переименовании Нур-султана обратно в Астану. Отмечается, что, по мнению главы государства, другие объекты, названные в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, должны сохранить свои названия.

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Алевтина Запольская
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