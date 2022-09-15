В Кривом Роге крылатая ракета ударила по предприятию

Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о попадании крылатой ракеты в завод

Крылатая ракета ударила по промышленному предприятию в Кривом Роге, сообщил мэр города Александр Вилкул. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам градоначальника, на заводе после удара есть серьезные разрушения. По предварительным данным, обошлось без жертв. Другие последствия уточняются, добавил он.

Ранее 15 сентября Вилкул сообщил, что после поднятия уровня воды в реке Ингулец местным властям пришлось взорвать дамбу, чтобы ликвидировать затопление города.

Накануне по гидротехническим сооружениям Кривого Рога был нанесен ракетный удар.

