Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Кривом Роге крылатая ракета ударила по предприятию

Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о попадании крылатой ракеты в завод

Фото: РИА Новости

Крылатая ракета ударила по промышленному предприятию в Кривом Роге, сообщил мэр города Александр Вилкул. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам градоначальника, на заводе после удара есть серьезные разрушения. По предварительным данным, обошлось без жертв. Другие последствия уточняются, добавил он.

Ранее 15 сентября Вилкул сообщил, что после поднятия уровня воды в реке Ингулец местным властям пришлось взорвать дамбу, чтобы ликвидировать затопление города.

Накануне по гидротехническим сооружениям Кривого Рога был нанесен ракетный удар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Путин встретился с Си Цзиньпином
В Херсоне произошло более пяти мощных взрывов
Украинец принял соотечественниц за русских и напал на них в Ницце
В Запорожской области задержали угрожавшего жителям бывшего украинского военного
Россию обогнали по поставкам нефти в Индию
Путин заявил об уродливом очертании попыток создать однополярный мир
Тело искусанного пчелами мужчины нашли в Подмосковье
Алена Водонаева раскрыла секреты эффективного похудения
Поляков призвали установить температуру в домах на уровне 17-19 градусов
Интернет Starlink запустили на всех континентах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.