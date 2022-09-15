В Кривом Роге взорвали дамбу

Мэр Кривого Рога Вилкул: возле города взорвали дамбу, чтобы опустить уровень воды в реке

После поднятия уровня воды в реке Ингулец местным властям пришлось взорвать дамбу, чтобы ликвидировать затопление города. Об этом сообщил глава Кривого Рога Александр Вилкул, передает РИА Новости.

«Ночью была ликвидация огромной аварии, которая произошла через прилеты крылатых ракет "Кинжал" и ракет "Искандер". Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами», — заявил Вилкул.

Он добавил, что уровень воды в городе падает, однако подтопления все еще имеют место.

Вечером 14 сентября на Украине заявили, что по гидротехническим сооружениям Кривого Рога был нанесен ракетный удар. В его результате в реке Ингулец значительно поднялся уровень воды. Из-за невозможности регулировать ее поток, сообщал российский военный корреспондент Александр Коц, переправа Вооруженных сил Украины в районе Давыдов Брода была снесена.