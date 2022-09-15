Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Кривом Роге взорвали дамбу

Мэр Кривого Рога Вилкул: возле города взорвали дамбу, чтобы опустить уровень воды в реке

Кадр: Гнев Земли / YouTube

После поднятия уровня воды в реке Ингулец местным властям пришлось взорвать дамбу, чтобы ликвидировать затопление города. Об этом сообщил глава Кривого Рога Александр Вилкул, передает РИА Новости.

«Ночью была ликвидация огромной аварии, которая произошла через прилеты крылатых ракет "Кинжал" и ракет "Искандер". Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами», — заявил Вилкул.

Он добавил, что уровень воды в городе падает, однако подтопления все еще имеют место.

Вечером 14 сентября на Украине заявили, что по гидротехническим сооружениям Кривого Рога был нанесен ракетный удар. В его результате в реке Ингулец значительно поднялся уровень воды. Из-за невозможности регулировать ее поток, сообщал российский военный корреспондент Александр Коц, переправа Вооруженных сил Украины в районе Давыдов Брода была снесена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об украинских гарантиях безопасности
Объявлена дата похорон главного редактора «Комсомольской правды»
Звезда «Очень странных дел» заявила о желании увидеть смерть своей героини
Названы самые модные модели брюк на осень
Осложнения после инфаркта выявлены у одной категории людей
США не помогут Европе пережить предстоящую зиму
Сильный туман в Москве попал на видео
Менеджер Усика назвал следующего возможного соперника боксера
В НСПК рассказали о проблемах с картами «Мир» в Турции
В Кривом Роге взорвали дамбу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.