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В Латвии запретят носить оружие россиянам и белорусам

Сейм Латвии поддержал запрет на ношение оружия гражданами России и Белоруссии

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией поддержала в первом чтении поправку к закону, согласно которой разрешения на ношение оружия, выданные гражданам РФ и Белоруссии, будут аннулированы. Об этом сообщает Baltnews.

Кроме того, ограничения на ношение оружия будут касаться всех тех, кто не является гражданами Латвии. Соответствующие изменения планируется внести в закон «Об обороте оружия».

«Законопроект разработан с целью укрепления национальной безопасности, так как органы национальной безопасности выявили риски того, что граждане соответствующих стран, владеющие огнестрельным оружием, потенциально могут представлять угрозу национальной и общественной безопасности Латвии», — говорится в аннотации к законопроекту о запрете ношения.

Ранее Cейм Литвы проголосовал за запрет въезда в страну россиянам.

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Татьяна Антоненко
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