Минобороны доложило об уничтожении 80 бойцов ВСУ в ДНР

МО РФ заявило об уничтожении 80 украинских бойцов в районе населенного пункта Спорное ДНР

За минувшие сутки российская армия уничтожила 80 бойцов из 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Спорное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом доложил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в четверг, 15 сентября.

Представитель ведомства отметил, что также удалось уничтожить восемь бронированных машин и пять пикапов противника.

Кроме того, российские военные уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР, уточнили в Минобороны.

Вооруженные силы России уничтожили до 30 украинских солдат в Харьковской области, добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России отчитались о ликвидации 12 пунктов управления ВСУ и живой силы в 152 районах. Тогда, по данным российского ведомства, пункты управления были поражены в населенных пунктах Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселевка и Новогригоровка Николаевской области.