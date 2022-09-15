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Вирусолог назвал особо уязвимую перед гриппом категорию россиян

Вирусолог Нетесов: люди с заболеваниями сердца особенно нуждаются в вакцинации от гриппа

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Тем, кто прошел вакцинацию от гриппа в 2021 году, необходимо иммунизироваться заново, считает вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подчеркнул медик, поскольку они имеют наибольший шанс получить осложнения от заболевания. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Нетесов сообщил, что сейчас в России распространяются три штамма гриппа. Один из них почти не видоизменился с 2017 года. Речь про H1N1. Два других мутировали, поэтому иммунитет, который люди могли приобрести переболев или привившись от предыдущих вариантов гриппа, может от них не защитить.

«Формально штамма три, на самом деле два. Вирус гриппа эволюционирует. Изменяется год от года. Один из штаммов группы B не изменяется довольно давно, его в счет не берем. Он фактически не изменяется с 2017 года. Но вот остальные — штаммы H3N2 и группы B линии Виктория — изменились. То есть половина штаммов изменилась. Поэтому людям из групп риска стоит ревакцинироваться», — порекомендовал ученый.

Он добавил, что вакцинация должна проходить именно теми препаратами, которые были разработаны под новые штаммы. Те, кто проходит иммунизацию в 2020 и 2021 году и находится в группах риска также должны получить повторную прививку от гриппа, поскольку они остаются не в полной мере защищенными от новых вариантов вируса.

Важно провести ревакцинацию той вакциной, которая настроена на штаммы 2022 года. Надо, чтобы люди проверили, соответствует ли вакцина именно новым штаммам, а не штаммам прошлогодним

Сергей Нетесоввирусолог

«Это далеко не всегда указано в инструкциях к отечественным вакцинам, к сожалению. А это очень важная информация, которую например всегда приводят на своих сайтах европейские производители», — указал вирусолог.

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В осенний период риск заражения гриппом очень высокий, напомнил Нетесов. Пренебрегать имеющимися средствами защиты вроде иммунизации ученый не рекомендовал. «Если человек не входит в группу риска, то он просто переболеет гриппом. Это означает, что у него будет достаточно высокая температура, будут неприятные симптомы. Это у клинически здорового человека», — предостерег медик.

Если человек все-таки имеет серьезные хронические заболевания внутренних органов, особенно сердечно-сосудистые заболевания, то он довольно крупно рискует получить осложнения, либо даже смертельный исход

Сергей Нетесоввирусолог

Ранее врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков заявил, что в текущем сезоне грипп видоизменился, появились новые штаммы, имеющие свои особенности. Он предупредил о появлении трех новых штаммов гриппа. По его словам, у россиян нет к ним иммунитета.

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Виктория Немис
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