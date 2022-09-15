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Оливковое масло снизило риск преждевременной смерти

В Университете Мигеля Эрнандеса показали снижение риска смерти из-за оливкового масла

Фото: Shutterstock

Ученые Университета Мигеля Эрнандеса в Испании показали, что регулярное употребление в пищу оливкового масла снижает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз университета.

Специалисты проанализировали рацион питания более 1,5 тысячи человек в течение 18 лет с учетом их образа жизни. Оказалось, что частое использование оливкового масла для приготовления пищи ассоциировано с низким риском смерти от любых причин, в том числе от болезней сердца и раковых опухолей на 46 и 51 процент соответственно. Общий риск смерти снизился на 31 процент.

Хотя исследование является обсервационным, то есть оно не выявляет причинно-следственную взаимосвязь, оно является дополнительным доказательством в пользу употребления растительного масла. Авторы работы рекомендуют употреблять две или более столовых ложек оливкового масла в день.

Ранее в этом году американские ученые во главе с доктором Мартой Гуаш-Ферре из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана заявили, что регулярное потребление оливкового масла снижает риск смертности от онкологических, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и респираторных заболеваний.

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Леонид Немов
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