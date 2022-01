Назван защищающий от многих болезней продукт

Американские ученые во главе с доктором Мартой Гуаш-Ферре из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана заявили, что регулярное потребление оливкового масла снижает риск смертности от онкологических, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и респираторных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American College of Cardiology.

Специалистами были проанализированы данные многолетних наблюдений за состоянием здоровья более чем 60 тысяч женщин и почти 32 тысяч мужчин, у которых на момент начала исследования в 1990-м не было сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Основой для анализа стали результаты двух многофакторных перспективных исследований — Nurses’ Health Study и Health Professionals Follow-up Study — проводимых в Соединенных Штатах с середины 1970-х годов. Специалисты изучили анкеты за последние 28 лет. Они заполнялись каждые четыре года. Участники исследования записывали среднее количество потребляемых ими продуктов, в том числе определенные виды жиров и масел, которые ими использовались для приготовления блюд.

За 28 лет умерли 36 856 добровольцев. Выяснилось, что у тех, кто регулярно потреблял оливковое масло, риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний был на 19 процентов ниже по сравнению с теми, кто совсем не употреблял данный продукт. Риск смертности от рака у них был ниже на 17, от нейродегенеративных заболеваний — на 29, а от респираторных — на 18 процентов.

