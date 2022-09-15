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Из-за непогоды в российском регионе погибли пять человек

Власти Приморья сообщили о пяти погибших из-за непогоды, еще 17 человек пострадали

Фото: МЧС РФ / Globallookpress.com

Пять человек погибли во время непогоды в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Ранее губернатор российского региона Олег Кожемяко сообщал о трех погибших из-за тайфуна «Хинамнор».

Власти добавили, что из-за непогоды пострадали 17 человек из 34 муниципалитетов. Помимо этого, нарушено дорожное сообщение с 45 населенными пунктами, в 44 пунктах также нарушено электроснабжение.

«В ходе реагирования спасено 96 человек. Авиацией и морскими путями эвакуировано более 300 человек и около 40 автомобилей. На сегодняшний день без света остается один населенный пункт, 10 остаются отрезанными», — сказал губернатор на совещании с главой МЧС Александром Куренковым, его слова приводит правительство региона.

В Приморье 15 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений. В регионе непогода бушует с середины июля. Ее причиной стали сход мощного грязевого потока и два тайфуна.

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Анастасия Шейкина
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