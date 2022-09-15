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В США объяснили россиянам порядок получения американской визы в Польше

В посольстве США заявили, что россияне могут документы на американские визы в Польше

Фото: Pixabay

Россияне по-прежнему могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на недание действия Варшавы по выдаче туристических виз россиянам. Об этом рассказали РИА Новости в американском посольстве в Москве.

«Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет», — объяснила порядок секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер.

В американской дипмиссии отметили, что подающие на визу должны сами добраться до ближайшего посольства, где есть запись. Также там добавили, что польское правительство принимает собственные решения относительно въезда иностранцев в страну, поэтому с дополнительными вопросами необходимо обращаться в МИД Польши или ближайшее польское посольство или консульство.

12 сентября Совет ЕС принял решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией в качестве ответной меры на спецоперацию на Украине. Позднее стало известно, что девять стран Евросоюза — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды — перестали принимать от россиян документы на оформление туристических виз.

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Марина Совина
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