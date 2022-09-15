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В Китае заявили о неготовности Пекина быть посредником между Москвой и Киевом

Китайский аналитик заявил о неготовности Пекина быть посредником между Москвой и Киевом

Фото: Paul Yeung / Reuters

Пекин не готов быть посредником в конфликте между Киевом и Москвой. Об этом в беседе с РИА Новости заявил старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян.

По мнению Чэня, Китай не взял на себя роль посредника, так как КНР является стратегическим партнером России, но также поддерживает хорошие отношения с Украиной. «Китай считает, что конфликт между Россией и Украиной не должен был разгореться, а любые проблемы должны быть решены путем переговоров между двумя сторонами», — заявил он.

Эксперт отметил, что главная причина кризиса в отношениях между Киевом и Москвой — «непрекращающееся подливание масла в огонь» со стороны США и Запада, а также результат расширения НАТО на Восток.

Ранее Чэнь Хаоян заявил, что сроки завершения конфликта на Украине волнуют весь мир. Однако для его окончания должны быть предпосылки. Аналитик из Китая раскрыл перспективы конфликта на Украине и допустил его завершение при изменении ситуации на земле. Он подчеркнул, что Киев отказывается вести переговоры с Москвой, что также стало причиной кризиса, «и сейчас мы не видим конечной точки».

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Виктория Кондратьева
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