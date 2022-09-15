Власти задумали урезать часть расходов бюджета

Минфин предложил ведомствам сократить незащищенные расходы бюджета на 2023 год на 10%

Минфин задумал урезать так называемые незащищенные расходы бюджета на 2023 год на 10 процентов по сравнению с законом о бюджете на 2022-2024 годы, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник. Такое предложение министерство уже направило другим ведомствам.

Сведения подтвердил другой источник, близкий к кабмину, а также два собеседника в отраслевых ведомствах. Решение не означает, что власти сократят общий объем расходов бюджета — скорее всего, траты даже вырастут как в номинальном, так и в реальном выражении. Один из источников подчеркнул, что защищенных статей — пенсий, пособий, выплат бюджетникам, расходов на медицину — секвестр не коснется.

Тем не менее рост расходов в 2023 году не может считаться компенсацией секвестра уже утвержденных трат, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Если такое решение будет принято, ведомствам придется приостановить уже начатые проекты, а также могут возникнуть сложности в расчетах с заказчиками. Такая ситуация создает высокую неопределенность и частично ограничивает долгосрочное планирование для ведомств.

Общая сумма расходов может составить 27 триллионов рублей, уточнил источник, близкий к администрации президента. «Проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку пока формируется, параметры еще не утверждены. При этом важно отметить, что он будет учитывать все расходы на обозначенные задачи президента, а также на нормативные обязательства, например оплату труда и начисление на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов», — пояснил представитель Минфина.

Источник, близкий к министерству обороны, а также собеседник в одной из крупных оборонно-промышленных компаний рассказали газете, что финансирование гособоронзаказа в сравнении с 2022 годом исключено. Более того, в 2023 году планируется увеличить расходы на денежное содержание военнослужащих, что приведет к росту общих трат на оборону. Окончательный вариант проекта бюджета правительство должно внести в Госдуму до конца сентября.

В августе сообщалось, что министерства и ведомства попросили Минфин увеличить расходы на 2023-2025 годы на 5 триллионов рублей. В то же время Минфин предложил сократить траты на госпрограммы и непрограммные направления на 1,6 триллиона рублей — решение объяснили необходимостью обеспечить приоритизацию расходов федерального бюджета и сконцентрировать их на наиболее важных и актуальных направлениях.