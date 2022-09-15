В Запорожской области задержали угрожавшего жителям бывшего украинского военного

МВД Запорожской области заявило о задержании угрожавшего женщине расправой экс-военного

В Запорожской области задержали бывшего украинского военного, угрожавшего женщине расправой за поддержку нынешней власти. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального МВД сообщает РИА Новости.

«Правоохранители задержали бывшего участника АТО (антитеррористической операции в Донбассе — прим. «Ленты.ру»), угрожавшего мирным жителям», — отмечается в сообщении представителей ведомства.

Уточняется, что с жалобой на угрозы расправы из-за поддержки действующей власти в полицию обратилась жительница села Гоголевка.

Ранее глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила на нее покушение. Несколько человек было задержано. Она отметила, что задержанные не располагали данными о ее местонахождении, «это значит, что местные жители, которые знают, где я нахожусь, не передают информацию, меня это радует».

Романиченко подчеркнула, что если граждане не раскрыли ее местоположение, то они поддерживают ее политику и те изменения, которые произошли в регионе с его переходом под контроль России.