Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожской области задержали угрожавшего жителям бывшего украинского военного

МВД Запорожской области заявило о задержании угрожавшего женщине расправой экс-военного

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

В Запорожской области задержали бывшего украинского военного, угрожавшего женщине расправой за поддержку нынешней власти. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального МВД сообщает РИА Новости.

«Правоохранители задержали бывшего участника АТО (антитеррористической операции в Донбассе — прим. «Ленты.ру»), угрожавшего мирным жителям», — отмечается в сообщении представителей ведомства.

Уточняется, что с жалобой на угрозы расправы из-за поддержки действующей власти в полицию обратилась жительница села Гоголевка.

Ранее глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила на нее покушение. Несколько человек было задержано. Она отметила, что задержанные не располагали данными о ее местонахождении, «это значит, что местные жители, которые знают, где я нахожусь, не передают информацию, меня это радует».

Романиченко подчеркнула, что если граждане не раскрыли ее местоположение, то они поддерживают ее политику и те изменения, которые произошли в регионе с его переходом под контроль России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Путин встретился с Си Цзиньпином
Добыча и экспорт «Газпрома» рухнули
В Абхазии заявили о высокой вероятности войны с Грузией
Мазепин ответил на вопрос о смене спортивного гражданства
Показаны снижающие риск деменции здоровые привычки
Суд на Украине продлил содержание под стражей Медведчуку
Губернатор сообщил о состоянии пострадавших при взрыве БПЛА на Ставрополье
Новак назвал уровень снижения поставок российского газа в Европу в 2022 году
Россияне придумали необычный способ спрятать евро на границе с Финляндией
На льготную ипотеку в России дополнительно направят десятки миллиардов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.